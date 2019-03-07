Вытяжной зонт нержавейка(aisi430-аргон),Вентиляция

Описание товара
(будни с 7.00 до 15.30)
Наш адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 13
ООО"ВИВА-ВЕНТ" - городской номер есть на сайте
Производство воздуховодов ! И одно из наших направлений -изготовление вытяжных зонтов из нержавеющей стали для ресторанов,кафе,общепита и т.д , так же любые нестандартные изделия из нержавеющей,оцинкованной или черной стали.
Мы находимся м.Печатники г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 13
Приглашаем ВАС посетить НАШЕ производство !
На сайте есть примеры(фото) : ТИПЫ зонтов островных и пристенных.
По ценам звоните- уточняйте,так как есть дополнения к зонтам(врезки,штуцер сливной или подсветка)
Выезд инженера на объект * (платный)* :
— Составление спецификации.
Монтаж (стоимость замеров* в дальнейшем вычитается из суммы монтажа)
Доставка в регионы возможна транспортной компанией-недорого и быстро.
*Цена указана за: зонт пристенный
ТИП 1 размером 600*600*350 с жироуловителями.