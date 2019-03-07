Вытяжной зонт нержавейка(aisi430-аргон),Вентиляция

Описание товара

(будни с 7.00 до 15.30)



Наш адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 13

ООО"ВИВА-ВЕНТ" - городской номер есть на сайте



Производство воздуховодов ! И одно из наших направлений -изготовление вытяжных зонтов из нержавеющей стали для ресторанов,кафе,общепита и т.д , так же любые нестандартные изделия из нержавеющей,оцинкованной или черной стали.



Мы находимся м.Печатники г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 13



Приглашаем ВАС посетить НАШЕ производство !



На сайте есть примеры(фото) : ТИПЫ зонтов островных и пристенных.



По ценам звоните- уточняйте,так как есть дополнения к зонтам(врезки,штуцер сливной или подсветка)



Выезд инженера на объект * (платный)* :

— Составление спецификации.

Монтаж (стоимость замеров* в дальнейшем вычитается из суммы монтажа)



Доставка в регионы возможна транспортной компанией-недорого и быстро.



*Цена указана за: зонт пристенный



ТИП 1 размером 600*600*350 с жироуловителями.