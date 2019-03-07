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              BEGETON | ART
              Добавлено 07.03.2019
              3 806

              Алюминиевый клапан (заслонка) авк, Вентиляция

              Телефон
              +79688224141
              Продавец
              ВИВА-ВЕНТ
              0
              Описание товара
              (Будни с 7.00 до 15.30)

              Наш адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 13
              ООО"ВИВА-ВЕНТ" - городской номер есть на сайте

              Производство воздуховодов ! И одно из наших направлений - изготовление алюминиевых клапанов (заслонок) АВК с резиновым уплотнителем уплотнителем с ручным сектором управление или с площадкой под электропривод, так же любые нестандартные изделия из нержавеющей, оцинкованной или черной стали, сваренные аргоном нержавеющие зонты с жироулавливающими фильтрами .

              Мы находимся м. Печатники г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 13

              Приглашаем ВАС посетить НАШЕ производство!

              На сайте есть примеры (фото) алюминиевых клапанов и цены.

              Доставка в регионы возможна транспортной компанией-недорого и быстро.

              *Цена указана за: алюминиевый клапан 800х400 с ручным сектором управления
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