Алюминиевый клапан (заслонка) авк, Вентиляция

Описание товара

(Будни с 7.00 до 15.30)



Наш адрес: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 13

ООО"ВИВА-ВЕНТ" - городской номер есть на сайте



Производство воздуховодов ! И одно из наших направлений - изготовление алюминиевых клапанов (заслонок) АВК с резиновым уплотнителем уплотнителем с ручным сектором управление или с площадкой под электропривод, так же любые нестандартные изделия из нержавеющей, оцинкованной или черной стали, сваренные аргоном нержавеющие зонты с жироулавливающими фильтрами .



Мы находимся м. Печатники г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 13



Приглашаем ВАС посетить НАШЕ производство!



На сайте есть примеры (фото) алюминиевых клапанов и цены.



Доставка в регионы возможна транспортной компанией-недорого и быстро.



*Цена указана за: алюминиевый клапан 800х400 с ручным сектором управления