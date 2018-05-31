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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              51 000

              Пневматические винтовки 6,35 мм Пневматическая винтовка ATAMAN M2R карабин ML15 кал 6,35мм

              Телефон
              +78122909090
              Продавец
              Оружейная линия
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              Описание товара

              Технические характеристики ATAMAN M2R карабин компакт ML15 кал. 6,35мм: Калибр: 6,35 мм Количество выстрелов: 15-140 (в зависимости от настроек и калибра) Длина ствола: 520 мм Длина макс.: 1000 мм Высота макс.: 150 мм Ширина макс.: 50 мм Вес (без оптики): 3.8 кг Взведение: болтовое Резервуар: макс. давление 200 атм., объем 250 см3 Предохранитель: принудительный, с блокировкой 2-x шептал Ложе: дерево Особенности: Стальной ствол Lothar Walther Интегрированная планка Пикатинни для установки прицельных приспособлений Функция холостого спуска Возможность установки барабанного магазина и саундмодератора (нет в комплекте, приобретаются отдельно) Резервуар имеет интегрированный манометр. Приобретается без лицензии Основные отличия винтовки ML15 от стандартных винтовок ATAMAN M2R: Прямоточный, безредукторный принцип работы Резервуар с уменьшенным до 200 бар макс. давлением Индикатор давления вынесен на левую сторону винтовки Нерегулируемый УСМ Ствол без кожуха Ложе из недорогих сортов дерева Уменьшенный затыльник Отсутствие барабана в комплекте Доступная цена

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