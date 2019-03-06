Автоклавный газобетон с доставкой по Крыму

Описание товара

Компания «ДЭК ГРУПП» предлагает блоки газобетонные завода"МАССИВЪ" самовывозом и с доставкой по Крыму!

Применение автоклавного газобетона нашло широкое распространение в современном строительстве благодаря уникальным характеристикам материала:



- низкой теплопроводности;

- точной геометрии;

- долговечности;

- высокой удельной прочности;

- возможности сверления, создания технологических пазов.



Немаловажную роль в популяризации этого материала играет и низкая цена газобетона. Приобрести стройматериал, соответствующий всем стандартам качества можно по стоимости от 2500 рублей за кубический метр. На сегодняшний день это одна из самых низких цен не только в Республике Крым, но и на территории стран СНГ.



Мы предлагаем:

Блоки 600х100х200 3900,00 руб./м.куб.

Блоки 600х200х300 3900,00 руб./м.куб.

Блоки II сорт 600х*00х*00 2500,00 руб./м.куб.

Индивидуальный размер под заказ.



СКИДКИ ОТ ОБЪЁМОВ!!!