Автоклавный газобетон с доставкой по Крыму

Компания «ДЭК ГРУПП» предлагает блоки газобетонные завода"МАССИВЪ" самовывозом и с доставкой по Крыму! Применение автоклавного газобетона нашло широкое распространение в современном строительстве благодаря уникальным характеристикам материала:
- низкой теплопроводности; - точной геометрии; - долговечности; - высокой удельной прочности; - возможности сверления, создания технологических пазов.
Немаловажную роль в популяризации этого материала играет и низкая цена газобетона. Приобрести стройматериал, соответствующий всем стандартам качества можно по стоимости от 2500 рублей за кубический метр. На сегодняшний день это одна из самых низких цен не только в Республике Крым, но и на территории стран СНГ.
Мы предлагаем: Блоки 600х100х200 3900,00 руб./м.куб. Блоки 600х200х300 3900,00 руб./м.куб. Блоки II сорт 600х*00х*00 2500,00 руб./м.куб. Индивидуальный размер под заказ.