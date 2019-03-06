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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              3 900

              Автоклавный газобетон с доставкой по Крыму

              Телефон
              +79780175526
              Продавец
              ДЭК Групп
              0
              Описание товара
              Компания «ДЭК ГРУПП» предлагает блоки газобетонные завода"МАССИВЪ" самовывозом и с доставкой по Крыму!
              Применение автоклавного газобетона нашло широкое распространение в современном строительстве благодаря уникальным характеристикам материала:

              - низкой теплопроводности;
              - точной геометрии;
              - долговечности;
              - высокой удельной прочности; 
              - возможности сверления, создания технологических пазов.

              Немаловажную роль в популяризации этого материала играет и низкая цена газобетона. Приобрести стройматериал, соответствующий всем стандартам качества можно по стоимости от 2500 рублей за кубический метр. На сегодняшний день это одна из самых низких цен не только в Республике Крым, но и на территории стран СНГ.

              Мы предлагаем:
              Блоки 600х100х200 3900,00 руб./м.куб.
              Блоки 600х200х300 3900,00 руб./м.куб.
              Блоки II сорт 600х*00х*00 2500,00 руб./м.куб.
              Индивидуальный размер под заказ.

              СКИДКИ ОТ ОБЪЁМОВ!!!
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