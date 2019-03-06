Бетон от производителя с доставкой по Крыму

Описание товара

Компания ООО «ДЭК Групп» - производитель бетона, который гарантирует потребителям соблюдение правил рецептуры и использование только сертифицированных и качественных материалов:

- цемент Новороссийский М500 Д0 и М500 Д20;

- щебень Шархинский фракции 5/10 мм и 5/20 мм;

- щебень Мраморный фракции 5/20 мм;

- песок мытый с модулем крупности не менее 2 мк.

Каждый клиент получает отличную продукцию, соответствующую всем ГОСТам.



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:



Бетон М-100 3300,00 руб./м.куб.

Бетон М-150 3500,00 руб./м.куб.

Бетон М-200 3700,00 руб./м.куб.

Бетон М-250 3900,00 руб./м.куб.

Бетон М-300 4300,00 руб./м.куб.

Бетон М-350 4600,00 руб./м.куб.

Бетон М-400 4900,00 руб./м.куб.

Раствор М-100 3500,00 руб./м.куб.

Раствор М-150 4000,00 руб./м.куб.

Раствор М-200 4500,00 руб./м.куб.

Цементно-песчаная смесь сухая 2800,00 руб./м.куб.



Наличие собственного автопарка, включающего в себя автобетоносмесители MAN с объемом смесителя 10 м3 и бетононасосы, призвано облегчить нашим клиентам вопросы логистики и выгрузки продукции.

Основной принцип работы нашей компании — ориентация на потребности покупателей, максимальный учет требований и интересов наших заказчиков.

Поэтому сегодня с нами стремятся сотрудничать многие потребители на рынке!