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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              3 300

              Бетон от производителя с доставкой по Крыму

              Телефон
              +79780175526
              Продавец
              ДЭК Групп
              0
              Описание товара
              Компания ООО «ДЭК Групп» - производитель бетона, который гарантирует потребителям соблюдение правил рецептуры и использование только сертифицированных и качественных материалов:
              - цемент Новороссийский М500 Д0 и М500 Д20;
              - щебень Шархинский фракции 5/10 мм и 5/20 мм;
              - щебень Мраморный фракции 5/20 мм;
              - песок мытый с модулем крупности не менее 2 мк.
              Каждый клиент получает отличную продукцию, соответствующую всем ГОСТам.

              МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

              Бетон М-100 3300,00 руб./м.куб.
              Бетон М-150 3500,00 руб./м.куб.
              Бетон М-200 3700,00 руб./м.куб.
              Бетон М-250 3900,00 руб./м.куб.
              Бетон М-300 4300,00 руб./м.куб.
              Бетон М-350 4600,00 руб./м.куб.
              Бетон М-400 4900,00 руб./м.куб.
              Раствор М-100 3500,00 руб./м.куб.
              Раствор М-150 4000,00 руб./м.куб.
              Раствор М-200 4500,00 руб./м.куб.
              Цементно-песчаная смесь сухая 2800,00 руб./м.куб.

              Наличие собственного автопарка, включающего в себя автобетоносмесители MAN с объемом смесителя 10 м3 и бетононасосы, призвано облегчить нашим клиентам вопросы логистики и выгрузки продукции. 
              Основной принцип работы нашей компании — ориентация на потребности покупателей, максимальный учет требований и интересов наших заказчиков. 
              Поэтому сегодня с нами стремятся сотрудничать многие потребители на рынке!
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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