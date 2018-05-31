Crosman Пневматическая винтовка Crosman Nitro Venom Dusk CVW1K77NP

Описание товара

Калибр: 4,5 мм Вес: 3,35 кг Длина: 1130 мм Механизм: переломка ствола Источник энергии: газовая пружина Тип пуль: свинцовые пули Зарядность: однозарядная Ствол: стальной, нарезной Оптика: планка Пикатинни, прицел CenterPoint 3-9х32 Предохранитель: рычаг Ложа: дерево Винтовка CROSMAN VENOM CVW1K77NP изготавливается в Китае по лицензии американской компании Crosman и обладает высоким качеством и впечатляющей мощностью. Источником энергии выстрела является газовая пружина, благодаря которой практически не ощущается отдача при выстреле. Стрельба осуществляется одной заряженной свинцовой пулей калибром 4,5 мм. Взвод оружия происходит путем перелома ствола. Нарезной ствол CROSMAN VENOM 8-CD1K77NP выполнен из стали, а приклад из дерева. На плечевом упоре имеется резиновая накладка. Для более удобного прицеливания и возможности стрелять на дальние расстояния, пневматика укомплектована оптическим прицелом CenterPoint 3-9х32.