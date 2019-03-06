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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              17 650

              Сварочный полуавтомат MIG-200 Wert

              Телефон
              +79780296022
              Продавец
              ТАВР
              0
              Описание товара
              Сварочный инверторный полуавтомат MIG-200 WERT предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме без защитного газа. Есть режим сварки обычными электродами.

              Особенности:

              - два режима сварки: полуавтомат + сварка электродом
              - плавная регулировка сварочного тока
              - плавная регулировка сварочного напряжения
              - плавная регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости - дуги, глубины провара и формы валика
              - работа при пониженном напряжении питающей сети от 150 Вольт
              - смена полярности
              - наличие евроразъема для быстрого подключения сварочной горелки
              - удобная ручка для транспортировки

              Применение:
              авторемонт
              строительство
              небольшое производство
              монтаж металлоконструкций

              Технические характеристики:

              Напряжение питающей сети: 220 Вольт
              Максимальный сварочный ток: 200 Ампер
              Пределы регулирования сварочного тока: 30 - 200 Ампер
              Продолжительность работы ПВ%: 40%
              Потребляемая мощность: 4,4 кВт
              Напряжение холостого хода: 55 Вольт
              Диаметр проволоки: 0,6 - 0,8 - 1,0 мм
              Диаметр электрода: 2-5 мм
              Габариты, мм: 450х240х360
              Вес, кг: 10.7

              Комплект поставки:

              1) Сварочный полуавтомат WERT MIG 200
              2) Сварочная горелка длиной 3 метра
              3) Сварочный кабель с электрододержателем
              4) Сварочный кабель с зажимом массы
              5) Щиток сварочный ручной
              6) Щетка-молоток
              7) Проволока сварочная стальная 0.8 мм/1 кг.
              8) Инструкция по эксплуатации
              9) Гарантийный талон (гарантия 1 год)
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