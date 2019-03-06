Сварочный полуавтомат MIG-200 Wert

Сварочный инверторный полуавтомат MIG-200 WERT предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме без защитного газа. Есть режим сварки обычными электродами.
Особенности:
- два режима сварки: полуавтомат + сварка электродом - плавная регулировка сварочного тока - плавная регулировка сварочного напряжения - плавная регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости - дуги, глубины провара и формы валика - работа при пониженном напряжении питающей сети от 150 Вольт - смена полярности - наличие евроразъема для быстрого подключения сварочной горелки - удобная ручка для транспортировки
Применение: авторемонт строительство небольшое производство монтаж металлоконструкций