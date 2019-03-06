Сварочный полуавтомат MIG-200 Wert

Описание товара

Сварочный инверторный полуавтомат MIG-200 WERT предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа, а так же для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме без защитного газа. Есть режим сварки обычными электродами.



Особенности:



- два режима сварки: полуавтомат + сварка электродом

- плавная регулировка сварочного тока

- плавная регулировка сварочного напряжения

- плавная регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости - дуги, глубины провара и формы валика

- работа при пониженном напряжении питающей сети от 150 Вольт

- смена полярности

- наличие евроразъема для быстрого подключения сварочной горелки

- удобная ручка для транспортировки



Применение:

авторемонт

строительство

небольшое производство

монтаж металлоконструкций



Технические характеристики:



Напряжение питающей сети: 220 Вольт

Максимальный сварочный ток: 200 Ампер

Пределы регулирования сварочного тока: 30 - 200 Ампер

Продолжительность работы ПВ%: 40%

Потребляемая мощность: 4,4 кВт

Напряжение холостого хода: 55 Вольт

Диаметр проволоки: 0,6 - 0,8 - 1,0 мм

Диаметр электрода: 2-5 мм

Габариты, мм: 450х240х360

Вес, кг: 10.7



Комплект поставки:



1) Сварочный полуавтомат WERT MIG 200

2) Сварочная горелка длиной 3 метра

3) Сварочный кабель с электрододержателем

4) Сварочный кабель с зажимом массы

5) Щиток сварочный ручной

6) Щетка-молоток

7) Проволока сварочная стальная 0.8 мм/1 кг.

8) Инструкция по эксплуатации

9) Гарантийный талон (гарантия 1 год)