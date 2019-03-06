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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              16 800

              Компрессор воздушный Aurora Gale 50

              Телефон
              +79780296022
              Продавец
              ТАВР
              0
              Описание товара
              Официальный представитель в Крыму
              Гарантия 1 год
              Сервисное обслуживание
              Доставка по Крыму

              AURORA GALE 50 - cамый мощный компрессор в коаксиальной линейке.

              Компрессоры производства группы компаний AURORA отличаются простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Так же, компрессоры с прямым приводом обладают небольшими габаритами и весом.

              Компрессор оснащен:
              - фильтром входящего воздуха
              - двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента
              - редуктором, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха
              - предохранительным клапаном, который сработает в случае превышения предельного значения давления
              - шумопоглащающим кожухом электродвигателя и блока цилиндров

              Поршневые компрессоры отлично подойдут для работы в быту, в небольших мастерских, гаражах, на даче, вообщем, везде, где нет необходимости в непрерывной подаче воздуха. Сжатый воздух выступает в качестве энергоносителя и подаётся разнообразному пневмоинструменту от продувок и подкачек, до краскопультов, мощных пневмогайковёртов и пр.

              Технические характеристики:

              Напряжение сети - 220 В
              Объем ресивера - 50 л
              Производительность на входе - 412 л/мин
              Количество цилиндров - 2
              Давление - 8 атмосфер
              Мощность электродвигателя - 2.2 кВт
              Скорость вращения - 2850 об/мин
              Габариты - 765x340x715 мм
              Вес - 45 кг
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