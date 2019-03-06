Компрессор воздушный Aurora Gale 50

Описание товара

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AURORA GALE 50 - cамый мощный компрессор в коаксиальной линейке.



Компрессоры производства группы компаний AURORA отличаются простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества. Так же, компрессоры с прямым приводом обладают небольшими габаритами и весом.



Компрессор оснащен:

- фильтром входящего воздуха

- двумя быстросъёмными соединениями («мама», евростандарт) для подключения инструмента

- редуктором, который поможет задать необходимое давление для работы потребителей сжатого воздуха

- предохранительным клапаном, который сработает в случае превышения предельного значения давления

- шумопоглащающим кожухом электродвигателя и блока цилиндров



Поршневые компрессоры отлично подойдут для работы в быту, в небольших мастерских, гаражах, на даче, вообщем, везде, где нет необходимости в непрерывной подаче воздуха. Сжатый воздух выступает в качестве энергоносителя и подаётся разнообразному пневмоинструменту от продувок и подкачек, до краскопультов, мощных пневмогайковёртов и пр.



Технические характеристики:



Напряжение сети - 220 В

Объем ресивера - 50 л

Производительность на входе - 412 л/мин

Количество цилиндров - 2

Давление - 8 атмосфер

Мощность электродвигателя - 2.2 кВт

Скорость вращения - 2850 об/мин

Габариты - 765x340x715 мм

Вес - 45 кг