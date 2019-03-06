Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              23 800

              Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 200

              Телефон
              +79780296022
              Продавец
              ТАВР
              0
              Описание товара
              НОВИНКА !!! Сварочный полуавтомат Динамика 200 Аврора - профессиональный инверторный сварочный полуавтомат нового поколения с синергетическим управлением. Универсальный источник сочетает в себе сразу три типа сварки:

              1) Полуавтоматическая сварка в защитном газе, полуавтоматическая сварка без защитного газа с использованием порошковой самозащитной проволоки
              2) Сварка покрытым электродом 
              3) Аргонодуговая сварка LIFT TIG DC на постоянном токе.

              Полуавтомат имеет синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат Динамика незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач.

              Новая технология управления сварочным процессом обеспечивается 32-битными микроконтроллерами STM32 и современным ШИМ-контроллером UC3846. Инвертор работает на частоте 60 кГц, что обеспечивает отличную управляемость, контроль и стабильность сварки.

              Особенности:

              «Умный» инвертор с полностью цифровым управлением
              Технология полностью цифрового контроля формы импульса тока с возможностью качественной настройки параметров сварки
              Микропроцессорный контроль и поддержка постоянного сварочного напряжения на дуге
              Синергетическое управление с возможностью ручной коррекции
              Универсальная опорная ось для работы с катушками D100 до 1 кг и D200 весом до 5 кг
              Смена полярности для работы с порошковой проволокой без защитного газа
              Широкий диапазон питающего напряжения от 140 Вольт до 270 Вольт в сети
              Защита от перегрева
              Низкое потребление электроэнергии

              Применение:

              Сварочный полуавтомат Динамика 200 Аврора может применяться в быту, в гараже, на небольшом производстве или в автосервисе для кузовного ремонта автомобилей.

              авторемонт
              производство
              строительство
              монтаж металлоконструкций

              Технические характеристики:

              Напряжение питающей сети: 220 Вольт
              Диапазон питающего напряжения: от 140 Вольт до 270 Вольт

              Полуавтоматическая сварка: 
              Сварочный ток: 30-200 Ампер
              Диаметр проволоки: 0.6/0.8/1.0 мм

              Аргонодуговая TIG сварка
              Сварочный ток: 10-180 Ампер

              Сварка покрытым электродом:
              Сварочный ток: 10-160 Ампер

              Потребляемая мощность: 6.2 кВт
              Рекомендуемая мощность генератора: 7.7 кВА
              Напряжение холостого хода: 60 Вольт
              Режим работы ПВ при температуре 40°: 30 %
              Степень защиты: IP21S
              Габаритные размеры: 440х180х350 мм
              Вес: 9.2 кг

              Комплектация:

              1) Сварочный полуавтомат Динамика 200
              2) Полуавтоматическая горелка MIG 15, длина 3 метра 
              3) Ролик подачи проволоки с V-образной канавкой 0.8-1.0 мм (для стальной проволки)
              4) Ролик подачи проволоки с насечками 0.8-1.0 мм (для порошковой проволоки)
              4) Керамические сопла для работы с порошковой проволокой. 
              5) Кабель с зажимом массы 300 Ампер, длина 2,5 метра 
              6) Кабель с электрододержателем 300 Ампер, длина 3 метра
              7) Инструкция по эксплуатации
              8) Гарантийный талон (гарантия 2 года)
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store