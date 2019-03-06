Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 200

Описание товара

НОВИНКА !!! Сварочный полуавтомат Динамика 200 Аврора - профессиональный инверторный сварочный полуавтомат нового поколения с синергетическим управлением. Универсальный источник сочетает в себе сразу три типа сварки:



1) Полуавтоматическая сварка в защитном газе, полуавтоматическая сварка без защитного газа с использованием порошковой самозащитной проволоки

2) Сварка покрытым электродом

3) Аргонодуговая сварка LIFT TIG DC на постоянном токе.



Полуавтомат имеет синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат Динамика незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач.



Новая технология управления сварочным процессом обеспечивается 32-битными микроконтроллерами STM32 и современным ШИМ-контроллером UC3846. Инвертор работает на частоте 60 кГц, что обеспечивает отличную управляемость, контроль и стабильность сварки.



Особенности:



«Умный» инвертор с полностью цифровым управлением

Технология полностью цифрового контроля формы импульса тока с возможностью качественной настройки параметров сварки

Микропроцессорный контроль и поддержка постоянного сварочного напряжения на дуге

Синергетическое управление с возможностью ручной коррекции

Универсальная опорная ось для работы с катушками D100 до 1 кг и D200 весом до 5 кг

Смена полярности для работы с порошковой проволокой без защитного газа

Широкий диапазон питающего напряжения от 140 Вольт до 270 Вольт в сети

Защита от перегрева

Низкое потребление электроэнергии



Применение:



Сварочный полуавтомат Динамика 200 Аврора может применяться в быту, в гараже, на небольшом производстве или в автосервисе для кузовного ремонта автомобилей.



авторемонт

производство

строительство

монтаж металлоконструкций



Технические характеристики:



Напряжение питающей сети: 220 Вольт

Диапазон питающего напряжения: от 140 Вольт до 270 Вольт



Полуавтоматическая сварка:

Сварочный ток: 30-200 Ампер

Диаметр проволоки: 0.6/0.8/1.0 мм



Аргонодуговая TIG сварка

Сварочный ток: 10-180 Ампер



Сварка покрытым электродом:

Сварочный ток: 10-160 Ампер



Потребляемая мощность: 6.2 кВт

Рекомендуемая мощность генератора: 7.7 кВА

Напряжение холостого хода: 60 Вольт

Режим работы ПВ при температуре 40°: 30 %

Степень защиты: IP21S

Габаритные размеры: 440х180х350 мм

Вес: 9.2 кг



Комплектация:



1) Сварочный полуавтомат Динамика 200

2) Полуавтоматическая горелка MIG 15, длина 3 метра

3) Ролик подачи проволоки с V-образной канавкой 0.8-1.0 мм (для стальной проволки)

4) Ролик подачи проволоки с насечками 0.8-1.0 мм (для порошковой проволоки)

4) Керамические сопла для работы с порошковой проволокой.

5) Кабель с зажимом массы 300 Ампер, длина 2,5 метра

6) Кабель с электрододержателем 300 Ампер, длина 3 метра

7) Инструкция по эксплуатации

8) Гарантийный талон (гарантия 2 года)