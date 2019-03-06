Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 200

Описание товара
НОВИНКА !!! Сварочный полуавтомат Динамика 200 Аврора - профессиональный инверторный сварочный полуавтомат нового поколения с синергетическим управлением. Универсальный источник сочетает в себе сразу три типа сварки:
1) Полуавтоматическая сварка в защитном газе, полуавтоматическая сварка без защитного газа с использованием порошковой самозащитной проволоки
2) Сварка покрытым электродом
3) Аргонодуговая сварка LIFT TIG DC на постоянном токе.
Полуавтомат имеет синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делает полуавтомат Динамика незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач.
Новая технология управления сварочным процессом обеспечивается 32-битными микроконтроллерами STM32 и современным ШИМ-контроллером UC3846. Инвертор работает на частоте 60 кГц, что обеспечивает отличную управляемость, контроль и стабильность сварки.
Особенности:
«Умный» инвертор с полностью цифровым управлением
Технология полностью цифрового контроля формы импульса тока с возможностью качественной настройки параметров сварки
Микропроцессорный контроль и поддержка постоянного сварочного напряжения на дуге
Синергетическое управление с возможностью ручной коррекции
Универсальная опорная ось для работы с катушками D100 до 1 кг и D200 весом до 5 кг
Смена полярности для работы с порошковой проволокой без защитного газа
Широкий диапазон питающего напряжения от 140 Вольт до 270 Вольт в сети
Защита от перегрева
Низкое потребление электроэнергии
Применение:
Сварочный полуавтомат Динамика 200 Аврора может применяться в быту, в гараже, на небольшом производстве или в автосервисе для кузовного ремонта автомобилей.
авторемонт
производство
строительство
монтаж металлоконструкций
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети: 220 Вольт
Диапазон питающего напряжения: от 140 Вольт до 270 Вольт
Полуавтоматическая сварка:
Сварочный ток: 30-200 Ампер
Диаметр проволоки: 0.6/0.8/1.0 мм
Аргонодуговая TIG сварка
Сварочный ток: 10-180 Ампер
Сварка покрытым электродом:
Сварочный ток: 10-160 Ампер
Потребляемая мощность: 6.2 кВт
Рекомендуемая мощность генератора: 7.7 кВА
Напряжение холостого хода: 60 Вольт
Режим работы ПВ при температуре 40°: 30 %
Степень защиты: IP21S
Габаритные размеры: 440х180х350 мм
Вес: 9.2 кг
Комплектация:
1) Сварочный полуавтомат Динамика 200
2) Полуавтоматическая горелка MIG 15, длина 3 метра
3) Ролик подачи проволоки с V-образной канавкой 0.8-1.0 мм (для стальной проволки)
4) Ролик подачи проволоки с насечками 0.8-1.0 мм (для порошковой проволоки)
4) Керамические сопла для работы с порошковой проволокой.
5) Кабель с зажимом массы 300 Ампер, длина 2,5 метра
6) Кабель с электрододержателем 300 Ампер, длина 3 метра
7) Инструкция по эксплуатации
8) Гарантийный талон (гарантия 2 года)