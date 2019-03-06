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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              6 200

              Сварочный аппарат Аврора Вектор 2000

              Телефон
              +79780296022
              Продавец
              ТАВР
              0
              Описание товара
              НОВИНКА !!! Сварочный инвертор Аврора Вектор 2000 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом, может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря высокой мощности, аппарат обеспечивает сильную и стабильную дугу.

              Отличительным качеством аппарата Вектор является легкость настройки сварочного режима даже при небольшом опыте сварщика.

              Встроенные функции:

              Горячий старт (Hot Start) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку.

              Антиприлипание (Anti Stic) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его.

              Форсаж дуги (Force Arc) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги.

              Аппарат Вектор адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет защиту от перегрева и предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения.

              Технические характеристики:

              Напряжение питающей сети: 220 Вольт
              Максимальный сварочный ток: 200 Ампер
              Пределы регулирования сварочного тока: 20-200 Ампер
              Режим работы при 40°: 15 %
              Диаметр электрода: 1,6 - 5,0 мм
              Напряжение холостого хода: 70 Вольт
              Потребляемая мощность при максимальном токе: 8.4 кВт
              Степень защиты: IP21S
              Температурный диапазон работы: -10 ; +40 °C
              Габаритные размеры: 250х98х160 мм
              Вес: 3 кг

              Комплектация:

              1) Сварочный инвертор Аврора Вектор 2000
              2) Кабель держателя электродов, 3 метра
              3) Держатель электродов, 200 Ампер
              3) Обратный кабель, 2 метра
              4) Зажим на массу, 300 Ампер
              5) Инструкция по эксплуатации
              6) Гарантийный талон (гарантия 2 года)
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