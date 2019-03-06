Сварочный аппарат Аврора Вектор 2000

Описание товара

НОВИНКА !!! Сварочный инвертор Аврора Вектор 2000 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом, может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря высокой мощности, аппарат обеспечивает сильную и стабильную дугу.



Отличительным качеством аппарата Вектор является легкость настройки сварочного режима даже при небольшом опыте сварщика.



Встроенные функции:



Горячий старт (Hot Start) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку.



Антиприлипание (Anti Stic) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его.



Форсаж дуги (Force Arc) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги.



Аппарат Вектор адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет защиту от перегрева и предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения.



Технические характеристики:



Напряжение питающей сети: 220 Вольт

Максимальный сварочный ток: 200 Ампер

Пределы регулирования сварочного тока: 20-200 Ампер

Режим работы при 40°: 15 %

Диаметр электрода: 1,6 - 5,0 мм

Напряжение холостого хода: 70 Вольт

Потребляемая мощность при максимальном токе: 8.4 кВт

Степень защиты: IP21S

Температурный диапазон работы: -10 ; +40 °C

Габаритные размеры: 250х98х160 мм

Вес: 3 кг



Комплектация:



1) Сварочный инвертор Аврора Вектор 2000

2) Кабель держателя электродов, 3 метра

3) Держатель электродов, 200 Ампер

3) Обратный кабель, 2 метра

4) Зажим на массу, 300 Ампер

5) Инструкция по эксплуатации

6) Гарантийный талон (гарантия 2 года)