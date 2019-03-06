Сварочный аппарат Аврора Вектор 2000

Описание товара
НОВИНКА !!! Сварочный инвертор Аврора Вектор 2000 предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом, может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря высокой мощности, аппарат обеспечивает сильную и стабильную дугу.
Отличительным качеством аппарата Вектор является легкость настройки сварочного режима даже при небольшом опыте сварщика.
Встроенные функции:
Горячий старт (Hot Start) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку.
Антиприлипание (Anti Stic) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его.
Форсаж дуги (Force Arc) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги.
Аппарат Вектор адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет защиту от перегрева и предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения.
Технические характеристики:
Напряжение питающей сети: 220 Вольт
Максимальный сварочный ток: 200 Ампер
Пределы регулирования сварочного тока: 20-200 Ампер
Режим работы при 40°: 15 %
Диаметр электрода: 1,6 - 5,0 мм
Напряжение холостого хода: 70 Вольт
Потребляемая мощность при максимальном токе: 8.4 кВт
Степень защиты: IP21S
Температурный диапазон работы: -10 ; +40 °C
Габаритные размеры: 250х98х160 мм
Вес: 3 кг
Комплектация:
1) Сварочный инвертор Аврора Вектор 2000
2) Кабель держателя электродов, 3 метра
3) Держатель электродов, 200 Ампер
3) Обратный кабель, 2 метра
4) Зажим на массу, 300 Ампер
5) Инструкция по эксплуатации
6) Гарантийный талон (гарантия 2 года)