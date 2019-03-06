Диагностика и ремонт экскаватора CAT

Описание товара

Диагностика, ремонт бульдозера CAT



Выездной ремонт и диагностика ДСТ Caterpillar



Служебные автомобили компании СТК оснащены диагностическим оборудованием, прессами, спец. инструментом для проведения выездной экспресс диагностики и ремонта CAT в Крыму.



Подбор, продажа запасных частей, гарантия на работы и материалы.

Продажа оригинальных и не оригинальных запасных частей CAT.



Офис и склад находятся г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 27Г.