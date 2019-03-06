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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              3 478

              Диагностика и ремонт экскаватора CAT

              Телефон
              +79787030550
              Продавец
              СТК
              0
              Описание товара
              Диагностика, ремонт бульдозера CAT

              Выездной ремонт и диагностика ДСТ Caterpillar

              Служебные автомобили компании СТК оснащены диагностическим оборудованием, прессами, спец. инструментом для проведения выездной экспресс диагностики и ремонта CAT в Крыму.

              Подбор, продажа запасных частей, гарантия на работы и материалы.
              Продажа оригинальных и не оригинальных запасных частей CAT.

              Офис и склад находятся г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 27Г.
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