Шина индустриальная

Описание товара

Компания СТК рада предложить своим клиентам,

шины индустриальные на спецтехнику.



Европейское качество и доступная цена.



Mitas - качество + цена

Cultor - цена + качество



10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL Культор

12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL Культор

12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL Культор

12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL Культор

16.9-28 12PR 152A8 TI-06 TL Митас

16.9-28 12PR INDUSTRIAL 20 TL Культор

16.9-30 14PR 154A8 TI-09 TL Митас

16/70-20 (405/70-20) 14PR 150/138A8 TR-09 TL Митас

18.4-26 12PR 156A8 TI-06 TL S116 Митас



Cultor Mitas



10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL Cultor

12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL Cultor

12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL Cultor

12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL Cultor

16.9-28 12PR 152A8 TI-06 TL Mitas

16.9-28 12PR INDUSTRIAL 20 TL Cultor

16.9-30 14PR 154A8 TI-09 TL Mitas

16/70-20 (405/70-20) 14PR 150/138A8 TR-09 TL Mitas

18.4-26 12PR 156A8 TI-06 TL S116 Mitas



Шины индустриальные изготовлены исключительно в Европе.