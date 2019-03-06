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СТК
Шина индустриальная
Добавлено
06.03.2019
3 897
Сделать заказ
Шина индустриальная
Телефон
+79787030550
Продавец
СТК
0
Описание товара
Компания СТК рада предложить своим клиентам,
шины индустриальные на спецтехнику.
Европейское качество и доступная цена.
Mitas - качество + цена
Cultor - цена + качество
10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL Культор
12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL Культор
12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL Культор
12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL Культор
16.9-28 12PR 152A8 TI-06 TL Митас
16.9-28 12PR INDUSTRIAL 20 TL Культор
16.9-30 14PR 154A8 TI-09 TL Митас
16/70-20 (405/70-20) 14PR 150/138A8 TR-09 TL Митас
18.4-26 12PR 156A8 TI-06 TL S116 Митас
Cultor Mitas
10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL Cultor
12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL Cultor
12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL Cultor
12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL Cultor
16.9-28 12PR 152A8 TI-06 TL Mitas
16.9-28 12PR INDUSTRIAL 20 TL Cultor
16.9-30 14PR 154A8 TI-09 TL Mitas
16/70-20 (405/70-20) 14PR 150/138A8 TR-09 TL Mitas
18.4-26 12PR 156A8 TI-06 TL S116 Mitas
Шины индустриальные изготовлены исключительно в Европе.
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