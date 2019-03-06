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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              3 897

              Шина индустриальная

              Телефон
              +79787030550
              Продавец
              СТК
              0
              Описание товара
              Компания СТК рада предложить своим клиентам,
              шины индустриальные на спецтехнику.

              Европейское качество и доступная цена.

              Mitas - качество + цена
              Cultor - цена + качество

              10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL Культор
              12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL Культор
              12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL Культор
              12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL Культор 
              16.9-28 12PR 152A8 TI-06 TL Митас
              16.9-28 12PR INDUSTRIAL 20 TL Культор 
              16.9-30 14PR 154A8 TI-09 TL Митас
              16/70-20 (405/70-20) 14PR 150/138A8 TR-09 TL Митас
              18.4-26 12PR 156A8 TI-06 TL S116 Митас

              Cultor Mitas

              10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL Cultor
              12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL Cultor
              12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL Cultor
              12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL Cultor
              16.9-28 12PR 152A8 TI-06 TL Mitas
              16.9-28 12PR INDUSTRIAL 20 TL Cultor
              16.9-30 14PR 154A8 TI-09 TL Mitas
              16/70-20 (405/70-20) 14PR 150/138A8 TR-09 TL Mitas
              18.4-26 12PR 156A8 TI-06 TL S116 Mitas

              Шины индустриальные изготовлены исключительно в Европе.
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