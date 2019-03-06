Таблетка Галактика

Описание товара

Головной убор"Галактика" выполнен по последней моде, в стиле ретро, из натурального фетра, что является 100% шерстью.Модель цельная, по форме имеет несколько ступеней, а украшает таблетку шикарная вуаль, способная придать Вашему образу загадочную грацию и долю пафоса.Таблетка уникальна, боковую часть украсили натуральные перышки и фетровый лотос.Для комфортной посадки предусмотрен специальный компенсатор, установленный во внутренней части головного убора, благодаря чему Вы настолько привыкаете к удобству, что даже не заметаете таблетку на голове, уже через несколько минут использования!Выглядеть подобающе королевским особам можно совсем недорого, ведь российский производитель Lemmex является гарантом качества и низкой цены!