Описание товара

Стильный норковый берет"Светлана" побалует вас своим совершенством. Ведь модель без преувеличения идеальна. Выполнена в форме легкого женского берета, узор четырнадцатиклиновый, имеет четкие очертания и грациозные линии. Мех Финской норки считается фаворитом по качеству и плотности ворса. Выделка производится на крупнейшей российской фабрике, поэтому изделия от Lemmex гарантированно служат долгие годы, не теряя своего первоначального вида. Внутренний колпак из мягкой саржи, имеется фиксатор размера. Купить норковый берет"Светлана" можно под любой тип верхней одежды, поэтому сделав заказ этой модели вы будете выглядеть стильно в любом наряде!