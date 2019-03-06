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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              7 350

              Малахай Млечный путь

              Телефон
              88005001293
              Продавец
              Леммекс
              0
              Описание товара
              Рады представить вашему вниманию меховую шапку малахай"Млечный путь". Данный головной убор очень теплый, благодаря отработанному колпаку прекрасно сидит на голове. Колпак из натуральной кожи, выделка которой происходит в Италии. Шапка шьется из отборного меха лисы блюфроста. Цвет меха"Млечный путь", темная подпушь со светлыми кончиками, настоящий оттенок который не найти в других магазинах. Хвост на карабине. Модель очень теплая, не продувается ветром, уши шапки можно сомкнуть между собой как снизу, так и сверху, в случае теплой зимы.Настоящая русская зимняя шапка, для сильных духом мужчин!
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