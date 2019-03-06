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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              3 499

              Вязаная норка Влада

              Телефон
              88005001293
              Продавец
              Леммекс
              0
              Описание товара
              Купить шапку из вязаной норки стало доступней, ведь мы предлагаем вам приобрести головной убор безупречного качества, напрямую от производителя, по самым низким ценам! Модель выполнена в стильном цвете"Дым", имеет красивейшие провязки белой норкой по всей окружности шапки. Зачем тратить время и лишние деньги на посещение дорогих бутиков и торговых центров, если можно сделать заказ сидя за чашечкой кофе у ноутбука, а мы гарантируем быструю доставку в любую точку России! Lemmex является производителем женских и мужских меховых шапок уже более 20 лет! Поэтому все наши модели доведены до совершенства! Убедитесь в этом сделав заказ!
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