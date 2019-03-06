Малахай Серебро

Описание товара

Купить меховую шапку для мужчин теперь стало еще проше, оставьте заказ на сайте или позвоните нам и в самое ближайшее время мы отправим вам вашу шапку. Мужская шапка Малахай выполнена из меха блюфрост, крашенного в цвет"серебро", мех очень густой и набитый, а благодаря качественной выделке рассыпчатый, колпак сшит из натуральной кожи, в качестве украшения хвост, который отстегивается при желании.Козырек объемный, не продувается даже сибирским ветром.Головной убор утеплен специальным мягким поролоном. Наш малахай придаст вам солидности и Вы всегда будете в тепле!