Зимушка Блюфрост

Описание товара

Шапка зимушка-ушастик выполнена из высококачественного меха блюфроста (настоящий финский мех), цвет тонированный, колпак из натуральной итальянской кожи. Выделка фабричная. Мех играет и блестит на солнце. Внутренний колпак с фиксатором размера. Качество финской лисы блюфрост говорит само за себя, ведь именно этот вид меха по достоинству оценили во всем мире, ворс ровный и не колющийся. Покупая женскую зимушку из меха лисы блюфрост, вы получаете европейское качество по доступной цене. Леммех гарантирует безупречный внешний вид, удобную посадку и невероятно низкие цены.