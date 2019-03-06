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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              4 799

              Зимушка Блюфрост

              Телефон
              88005001293
              Продавец
              Леммекс
              0
              Описание товара
              Шапка зимушка-ушастик выполнена из высококачественного меха блюфроста (настоящий финский мех), цвет тонированный, колпак из натуральной итальянской кожи. Выделка фабричная. Мех играет и блестит на солнце. Внутренний колпак с фиксатором размера. Качество финской лисы блюфрост говорит само за себя, ведь именно этот вид меха по достоинству оценили во всем мире, ворс ровный и не колющийся. Покупая женскую зимушку из меха лисы блюфрост, вы получаете европейское качество по доступной цене. Леммех гарантирует безупречный внешний вид, удобную посадку и невероятно низкие цены.
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