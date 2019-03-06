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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
              3 300

              Меховой шарф Эйми

              Телефон
              88005001293
              Продавец
              Леммекс
              0
              Описание товара
              Современный и модный, норковый шарф"Эйми" украсит Ваш зимний, осенний и весенний гардероб.Аксессуар довольно теплый, неплохая защита шеи от сквозняков и сырости.Меховой шарф"Эйми" создан из качественной финской норки черного цвета, доступны различные варианты украшения: Белой норкой Норкой цвета"Ирис" Классической коричневой норочкойМодель можно носить как поверх верхней одежды, так и под ней, а элегантный цветок преображает образ.Провязка норковых полос осуществляется по трикотажному колпаку, а качество провязки очень плотное, о чем можно судить по представленным фото.Качественный турецкий трикотаж не вытягивается со временем, сохраняя первоначальный вид.Покупайте модные норковые шарфы в нашем интрернет-магазине и получайте приятные подарки!
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