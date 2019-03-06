Описание товара

Меховая шапка"Киска" изготавливается из качественной ондатры, ушки с украшениями, колпак трикотажный. Модель молодежная, универсальная. Прекрасно держит тепло. Покупая меховую шапку в интернет-магазине Lemmex.ru Вы гарантированно получаете подарок. Сделайте заказ меховой ондатровой шапки"Киска" прямо сейчас!