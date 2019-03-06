Шапка Малахай

Описание товара

Мужские шапки малахаи пользуются спросом по нескольким причинам. Модели выглядят потрясающе и богато, к тому же хорошо защищают своего хозяина от ветра и мороза.Дизайнеры Леммекс разработали уникальный стиль, такой вариант головного убора можно приобрести только у нас, кроме того, обратите внимание на качество работы, колпак из натуральной кожи (Итальянская выделка) пошит эталонно, линии имеют четкий образ, а внутренняя часть кожи утеплена специальным мягким поролоном, который выдерживает даже сибирские морозы.Модель сшита из финской лисы блюфрост, цвет"Сноутоп" коричневый, при котором подпушь темная, а кончики светлые.Задняя часть малахая закрывает область шеи, препятствуя проникновению ветра, хвост шапки на карабине, можно легко отсегивать.Внутри расположен утепленный саржевый колпак и специальные ушки, которые нужно отворачивать в случае сильных морозов.С интернет-магазином меховых шапок"Lemmex" покупка исконно русской шапки малахая стала гораздо выгодней, у нас самые низкие цены, напрямую от производителя!