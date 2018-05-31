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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              500

              Серум Рецепт №32 энергетический, противовоспалительный  лифтинг для кожи лица и шеи 15мл

              Телефон
              +7(928)9649514
              Продавец
              Лаборатория Милания
              0
              Описание товара

              Серум Рецепт №3/2 Энергетический, противовоспалительный  лифтинг - серум для кожи лица и шеи. Показан для всех типов кожи лица и тела. Особенно рекомендован для  проблемной, склонной к жирности, а также усталой, безжизненной кожи нуждающейся в минерализации. Идеальное дополнение для ухода за проблемной кожей с акне. Концентрированное средство с биологически активными компонентами, которое легко наносится и быстро впитывается, обладая приятным травяным ароматом.  призванные вернуть усталую кожу к жизни, оживить ее, «пробудив» заново клеточный метаболизм. Обладает  омолаживающим, противовоспалительным,  антимикробным,  противогрибковым действием на кожу.  Успокаивает, избавляет кожу от сухости и шелушения, повышает тонус, помогает активизировать регенерацию клеток. Способствует себорегуляции, восстанавливает естественный жидкостной баланс кожи. Может использоваться как под крем, так и в качестве самостоятельного средства(для жирной кожи.  Состав: гидролат - лаванды / Lavandula officinalis/, бессмертника / Helichrýsum arenárium/

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