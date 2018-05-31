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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              550

              Серум Рецепт №31 Интенсивный с витаминами С,Е и альфа липоевой кислотой 15мл

              Телефон
              +7(928)9649514
              Продавец
              Лаборатория Милания
              0
              Описание товара

              Серум Рецепт №3/1 Интенсивный серум с витамином С, витамином Е и альфа - липоевой кислотой, коллагеном и эластаном. Усиленная формула серума оказывает мощное антиоксидантное, омолаживающее и восстанавливающее действия. Обладая легкой и приятной текстурой, стимулирует выработку, предотвращает разрушение и восстанавливает коллагена в коже, повышает упругость и сохраняет молодость кожи.  На кожу, склонную к акнэ оказывает противовоспалительное действие, при этом способствует быстрому заживлению эпидермиса БЕЗ образования рубцовой ткани. Сужает поры за счет нормализации секреции сальных желез. Мощный антиоксидалнтный эффект достигается за счет взаимно усиленного действия активных компонентов, что также обеспечивает постепенное осветление и выравнивание тона кожи. Благодаря стабильной форме витамин С становится активным при нанесении крема на кожу, а не до.  Большинство биохимических процессов в коже проходят при участии именно витамина С. Поэтому недостаток кожи в витамине С надо обязательно компенсировать. усиливающим многие биохимические процессы. Сочетание витаминов С, Е и альфа липоевой кислоты – является мощнейшей формулой, способствующей  стимуляции синтеза коллагена и эластина, и синтеза гиалуронатов, препятствующее поперечным сшивкам, и обеспечивающее обновлению эпидермиса. Мгновенно: кожа свежая, подтянута, тон кожи более ровный, поверхность более гладкая Через некоторое время: наступает корректирующий эффект, стимулирующий производство коллагена и восстанавливающий ослабленные волокна коллагена для заполнения морщин, повышения упругости кожи, происходит выравнивание тона кожи, подавление развития патогенных бактерий,  гашение перекисных процессов, которые превалируют при угревой болезни и себорее,  Состав: вода деионизированная / Purified water/

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