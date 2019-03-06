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              BEGETON | ART
              Добавлено 06.03.2019
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              Шкафы и Гардеробные

              Телефон
              84951499889
              Продавец
              Kardinal
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              Описание товара

              Компания Kardinal осуществляет полный комплекс работ по изготовлению мебели индивидуально на заказ:

              • Шкафы, шкафы-купе

              • Гардеробные

              • Гостиные

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              • Интерьерные системы

              • Межкомнатные перегородки

              Гарантия высокого качества изделий бренда - использование комплектующих ведущих мировых производителей.

              Опыт работы больше 20 лет и собственное производство позволяют нашей компании найти наилучшие решения для каждого дома: от квартиры в новостройке до загородной резиденции.

              Для дизайнеров и компаний по оформлению интерьеров предусмотрены специальные предложения.

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