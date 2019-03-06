Шкафы и Гардеробные

Компания Kardinal осуществляет полный комплекс работ по изготовлению мебели индивидуально на заказ:
• Шкафы, шкафы-купе
• Гардеробные
• Гостиные
• Прихожие
• Интерьерные системы
• Межкомнатные перегородки
Гарантия высокого качества изделий бренда - использование комплектующих ведущих мировых производителей.
Опыт работы больше 20 лет и собственное производство позволяют нашей компании найти наилучшие решения для каждого дома: от квартиры в новостройке до загородной резиденции.
Для дизайнеров и компаний по оформлению интерьеров предусмотрены специальные предложения.