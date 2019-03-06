Шкафы и Гардеробные

Описание товара

Компания Kardinal осуществляет полный комплекс работ по изготовлению мебели индивидуально на заказ:

• Шкафы, шкафы-купе

• Гардеробные

• Гостиные

• Прихожие

• Интерьерные системы

• Межкомнатные перегородки

Гарантия высокого качества изделий бренда - использование комплектующих ведущих мировых производителей.

Опыт работы больше 20 лет и собственное производство позволяют нашей компании найти наилучшие решения для каждого дома: от квартиры в новостройке до загородной резиденции.

Для дизайнеров и компаний по оформлению интерьеров предусмотрены специальные предложения.