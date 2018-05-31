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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              250

              Рецепт №12 Крем сбалансированный уход 10мл

              Телефон
              +7(928)9649514
              Продавец
              Лаборатория Милания
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              Описание товара

              Крем Рецепт №1/2  Натуральный сбалансированный крем 20%-ный для лица ручной работы. Обеспечивает, благодаря маслу примулы вечерней и экстракту комбучи, сбалансированное питание и увлажнение кожи лица, век, шеи и зоны декольте. Способствует регенерации кожи, оживляет ее, придавая ей ровный и красивый цвет. Замечательно подходит для ежедневного сбалансированного ухода за нормальным, склонным к сухости и чувствительности, а также увядающим типами кожи, как утром, так и вечером. Особенно в осенне-весенний период. Состав: гидролаты: кипрея /Hydrosol Epilobium angustifolium/, розы /Hydrosol Rosa flower/, бессмертника /Hydrosol Helichrýsum/

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