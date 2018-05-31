Крем Рецепт №8 Тонизирующий лимфодреннажный для лица 20мл

Описание товара

Крем Рецепт №8 Крем Рецепт№8 - легкий натуральный крем для кожи лица, век и шеи, оказывающий выраженное дренажное, противоотечное и тонизирующее и восстанавливающее действие. Активные компоненты способствуют выводу лишней жидкости, улучшению эластичности кожи и цвета лица. Крем Рецепт№8 предназначен для ухода за кожей всех возрастных групп, прежде всего для кожи склонной к отекам, образованию мешков и темных кругов под глазами, для кожи с пониженным тонусом, тусклой, уставшей. Отлично подойдет для жителей мегаполисов и тех, кто много времени проводит у компьютера. Состав: гидролат зеленого чая /Camellia sinensis Hydrozol /, гидролат василька синего/ Centaurea Cyanus Flower Hydrozol/