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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              500

              Крем Рецепт №8 Тонизирующий лимфодреннажный для лица 20мл

              Телефон
              +7(928)9649514
              Продавец
              Лаборатория Милания
              0
              Описание товара

              Крем Рецепт №8 Крем Рецепт№8 - легкий натуральный крем для кожи лица, век и шеи, оказывающий выраженное дренажное, противоотечное и тонизирующее и восстанавливающее действие. Активные компоненты способствуют выводу лишней жидкости, улучшению эластичности кожи и цвета лица. Крем Рецепт№8   предназначен для ухода за кожей всех возрастных групп,  прежде всего для кожи склонной к отекам, образованию мешков и темных кругов под глазами, для кожи с пониженным тонусом, тусклой, уставшей. Отлично подойдет для жителей мегаполисов и тех, кто много времени проводит у компьютера. Состав: гидролат зеленого чая /Camellia sinensis Hydrozol /, гидролат василька синего/ Centaurea Cyanus Flower Hydrozol/

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