Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              1 290

              Чистящее средство Vclean Spot

              Телефон
              89205229966
              Продавец
              Твой Обзор Онлайн
              0
              Описание товара

              Ссылка на товар на YouTube Канале:

              https://www.youtube.com/watch?v=77lIx-yFdDo&t=3s


              Ссылка на Валики Sticky Buddy тут:

              http://luckproducti.ru/vclean-spot1/?l=9a15e662dfa7


              Vclean Spot – идеальный помощник в доме и настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки. Уникальное средство без проблем очистит любые поверхности от въевшейся грязи, подарит красивый блеск, обработанные изделия будут выглядеть после обработки как новые!


              - Чистит любые загрязнения, ржавчину и налет

              - Работает на любых поверхностях

              - Подходит для труднодоступных участков


              На Чистящее средство Vclean Spot Действует Скидка - 53%

              Цена с учётом скидки - 1290 рублей

              Без предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store