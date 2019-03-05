Описание товара

Ссылка на товар на YouTube Канале:

https://www.youtube.com/watch?v=77lIx-yFdDo&t=3s





Ссылка на Валики Sticky Buddy тут:

http://luckproducti.ru/vclean-spot1/?l=9a15e662dfa7





Vclean Spot – идеальный помощник в доме и настоящая палочка-выручалочка для каждой хозяйки. Уникальное средство без проблем очистит любые поверхности от въевшейся грязи, подарит красивый блеск, обработанные изделия будут выглядеть после обработки как новые!





- Чистит любые загрязнения, ржавчину и налет

- Работает на любых поверхностях

- Подходит для труднодоступных участков





На Чистящее средство Vclean Spot Действует Скидка - 53%

Цена с учётом скидки - 1290 рублей

Без предоплат!!! Оплата при получении товара на почте или курьером!