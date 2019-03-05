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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              6 050

              Офисное компьютерное кресло Metta BP-8 PL

              Телефон
              +79788021307
              Продавец
              КИВИ-МЕБЕЛЬ
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              Описание товара
              Продается офисное компьютерное кресло Metta BP-8 PL. 
              Утонченный дизайн, высокий комфорт и доступная цена c целым рядом преимуществ: стальным каркасом с полимерным покрытием черного цвета, эргономичной формы спинки и сиденья, строго соответствующих анатомической форме тела человека, поддерживающих и разгружающих позвоночник.
              Подлокотники компьютерного кресла имеют покрытие полимерным покрытием черного цвета, с мягкими накладками из эко-кожи, натяжной сетчатой спинкой и мягким сиденьем, подголовник мягкий съемный, обеспечивает идеальную поддержку головы, снимает напряжение с шеи и плеч, пятилучье из высокопрочного пластика черного цвета, ролики пластиковые, уникальная форма передней части сиденья исключает сдавливание сосудов ног, сохраняя ощущение легкости в ногах, поддержка поясничной зоны, обеспечивает дополнительный комфорт и удобство.
              Бесшумный механизм качания на шариковых подшипниках дает возможность отклоняться в кресле, настраивать жесткость качания и зафиксировать его в рабочем положении, имеется регулировка высоты сиденья, обивка спинки и сиденья: сверхпрочная ткань-сетка, которая позволяет телу"дышать", обеспечивая свободную циркуляцию воздуха.
              Ждем Вас в нашем магазине. Цены Вас порадуют!
              Сборка бесплатно!
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