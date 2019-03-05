Описание товара

Продается офисное компьютерное кресло Metta BP-8 PL.

Утонченный дизайн, высокий комфорт и доступная цена c целым рядом преимуществ: стальным каркасом с полимерным покрытием черного цвета, эргономичной формы спинки и сиденья, строго соответствующих анатомической форме тела человека, поддерживающих и разгружающих позвоночник.

Подлокотники компьютерного кресла имеют покрытие полимерным покрытием черного цвета, с мягкими накладками из эко-кожи, натяжной сетчатой спинкой и мягким сиденьем, подголовник мягкий съемный, обеспечивает идеальную поддержку головы, снимает напряжение с шеи и плеч, пятилучье из высокопрочного пластика черного цвета, ролики пластиковые, уникальная форма передней части сиденья исключает сдавливание сосудов ног, сохраняя ощущение легкости в ногах, поддержка поясничной зоны, обеспечивает дополнительный комфорт и удобство.

Бесшумный механизм качания на шариковых подшипниках дает возможность отклоняться в кресле, настраивать жесткость качания и зафиксировать его в рабочем положении, имеется регулировка высоты сиденья, обивка спинки и сиденья: сверхпрочная ткань-сетка, которая позволяет телу"дышать", обеспечивая свободную циркуляцию воздуха.

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