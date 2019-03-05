Офисное компьютерное кресло Меtta MP-70 PL

Описание товара

Продается компьютерное кресло Меtta MP-70 PL

Компактное эргономичное операторское офисное кресло МP-70 - комфортное кресло на цельном стальном

каркасе для офиса и дома. Отличается удобством, высокой прочностью и надежностью.



Характеристика:

- мягкие спинка и сиденье;

- цельный стальной каркас кресла, покрытый износостойким полимерным покрытием черного цвета;

- подлокотники - стальные покрытые износостойким полимерным покрытием черного цвета;

- пятилучье из высокопрочного пластика черного цвета;

- ролики- пластиковые (можно установить полиуретановые);

- эргономичная форма спинки и сиденья соответствует анатомической форме тела человека;

- регулировка высоты сиденья;

Звоните, мы будем рады ответить на все, интересующие вас, вопросы!

Бонус - доставка от 15000 руб. по г.Севастополь и сборка - бесплатно!