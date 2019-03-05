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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              3 640

              Офисное компьютерное кресло Меtta MP-70 PL

              Телефон
              +79788021307
              Продавец
              КИВИ-МЕБЕЛЬ
              0
              Описание товара
              Продается компьютерное кресло Меtta MP-70 PL
              Компактное эргономичное операторское офисное кресло МP-70 - комфортное кресло на цельном стальном
              каркасе для офиса и дома. Отличается удобством, высокой прочностью и надежностью.

              Характеристика:
              - мягкие спинка и сиденье;
              - цельный стальной каркас кресла, покрытый износостойким полимерным покрытием черного цвета;
              - подлокотники - стальные покрытые износостойким полимерным покрытием черного цвета;
              - пятилучье из высокопрочного пластика черного цвета;
              - ролики- пластиковые (можно установить полиуретановые);
              - эргономичная форма спинки и сиденья соответствует анатомической форме тела человека;
              - регулировка высоты сиденья;
              Звоните, мы будем рады ответить на все, интересующие вас, вопросы!
              Бонус - доставка от 15000 руб. по г.Севастополь и сборка - бесплатно!
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