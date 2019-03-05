Офисное компьютерное кресло Меtta MP-70 PL

Продается компьютерное кресло Меtta MP-70 PL Компактное эргономичное операторское офисное кресло МP-70 - комфортное кресло на цельном стальном каркасе для офиса и дома. Отличается удобством, высокой прочностью и надежностью.
Характеристика: - мягкие спинка и сиденье; - цельный стальной каркас кресла, покрытый износостойким полимерным покрытием черного цвета; - подлокотники - стальные покрытые износостойким полимерным покрытием черного цвета; - пятилучье из высокопрочного пластика черного цвета; - ролики- пластиковые (можно установить полиуретановые); - эргономичная форма спинки и сиденья соответствует анатомической форме тела человека; - регулировка высоты сиденья; Звоните, мы будем рады ответить на все, интересующие вас, вопросы! Бонус - доставка от 15000 руб. по г.Севастополь и сборка - бесплатно!