Серум Рецепт №31 Интенсивный с вит С,Е,A,F и АЛК с липосомами 15мл

Описание товара

Серум Рецепт №3/1 Интенсивный серум с витаминами С, Е, А, F и альфа - липоевой кислотой в активной липосомальной формуле. Усиленная формула серума и комплекс витаминов-антиоксидантов,"зашитых" в липосому оказывает выраженное, пролонгированное лечебное и омолаживающее действия. Липосома позволяет доставлять витамины и активные компоненты в глубокие слои кожи. Обладая легкой и приятной текстурой, стимулирует выработку, предотвращает разрушение и восстанавливает коллагена в коже, повышает упругость и сохраняет молодость кожи. На кожу, склонную к акнэ оказывает противовоспалительное действие, при этом способствует быстрому заживлению эпидермиса БЕЗ образования рубцовой ткани. Сужает поры за счет нормализации секреции сальных желез. Мощный антиоксидантный эффект достигается за счет взаимно усиленного действия активных компонентов, что также обеспечивает постепенное осветление и выравнивание тона кожи. Благодаря стабильной форме витамин С становится активным при нанесении крема на кожу, а не до. Большинство биохимических процессов в коже проходят при участии именно витамина С. Поэтому недостаток кожи в витамине С надо обязательно компенсировать. усиливающим многие биохимические процессы. Сочетание витаминов С, А Е и альфа липоевой кислоты – является мощнейшей формулой, способствующей стимуляции синтеза коллагена и эластина, и синтеза гиалуронатов, препятствующее поперечным сшивкам, и обеспечивающее обновлению эпидермиса. Мгновенно: кожа свежая, подтянута, тон кожи более ровный, поверхность более гладкая Через некоторое время: наступает корректирующий эффект, стимулирующий производство коллагена и восстанавливающий ослабленные волокна коллагена для заполнения морщин, повышения упругости кожи, происходит выравнивание тона кожи, подавление развития патогенных бактерий, гашение перекисных процессов, которые превалируют при угревой болезни и себорее. Состав: вода деионизированная / Purified water/