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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.05.2018
              103 000

              Газовая сковорода ГСК-80-0,27-40 вся нерж

              Телефон
              88002006615
              Продавец
              ДЕЛЬТА-ИНЖИНИРИНГ
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              Описание товара

              Газовая сковорода ГСК-80-0,27-40 вместимостью 40 л предназначена для жарки продуктов основным способом, пассерования овощей, тушения, а также припускания мясных, рыбных и овощных изделий на предприятиях общественного питания как самостоятельно так и в составе технологических линий.Сковорода имеет плавную регулировку температуры жарочной поверхности в диапазоне 100-340 С. Нагрев осуществляется горелкой, равномерно распределяющей тепло по поверхности чаши. Дно чаши толщиной 10 мм позволяет надежно удерживать тепло в режиме приготовления. Сковорода снабжена механизмом подъема и опускания чаши, что обеспечивает удобство очистки и обслуживания сковороды. Крышка предотвращает потерю тепла и фиксируется в любом положении. Боковая и задняя обшивки изготовлены из крашенного оцинкованного металла. Сковорода имеет регулируемые по высоте ножки.

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