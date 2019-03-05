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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              3 805 200

              Помещение свободного назначения, 136.9 м²

              Телефон
              +79803250505
              Продавец
              Авис
              0
              Описание товара
              Агентство Выкупа Имущества С Торгов (АВИС) реализует:

              Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 136,9 кв.м., этаж: цокольный, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Льва Толстого, д. 8, пом. П6

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              Описание и характеристики:
              Кадастровый номер 52:18:0010087:440
              Дом располагается на ул. Льва Толстого, в 2х минутах пешком от остановки общественного транспорта. 
              Год постройки : 2005
              Тип здания: 10- этажный жилой дом с нежилыми помещениями

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              Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи и составляет 6 040 000 руб.
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