Помещение свободного назначения, 136.9 м²

Описание товара

Агентство Выкупа Имущества С Торгов (АВИС) реализует:



Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 136,9 кв.м., этаж: цокольный, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Льва Толстого, д. 8, пом. П6



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Описание и характеристики:

Кадастровый номер 52:18:0010087:440

Дом располагается на ул. Льва Толстого, в 2х минутах пешком от остановки общественного транспорта.

Год постройки : 2005

Тип здания: 10- этажный жилой дом с нежилыми помещениями



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Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи и составляет 6 040 000 руб.