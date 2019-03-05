Моя бутылка «My Bottle»

Описание товара

Современный человек в повседневной жизни не может обойтись без “своих” вещей- зубной щетки, расчески, носового платка. Это маленькие необходимости, делающие нашу жизнь комфортной.И тем людям, кто следит за своим здоровьем и старается употреблять продукты правильно, совершенно необходима “своя” бутылка.Бесхитростная надпись «My bottle» на этом необходимом предмете добавляет весомости этому девайсу.Эта полезная вещь незаменима для людей, употребляющих много жидкости в течение дня. Бутылка выполнена из прочного пластика и выдерживает температуры от -40 до 110 градусов. В нее можно наливать жидкости разных составов бесконечное количество раз без боязни, что она испортится или покроется налетом от частого использования. Бутылка легко моется и не впитывает запахи!Также, бутылка «My bottle» имеет две крышечки. Крышка-непроливайка облегчит процесс питья и предотвратит от случайного пролития жидкости из бутылки. Вторая крышечка герметично закручивается сверху и обезопасит от протеканий в сумке или рюкзаке. Объем бутылки 500 мл.Бутылка упакована в эко-мешочек из грубого хлопка с крупными завязывающимися веревочками. Этот девайс прекрасно подойдет в качестве подарка активным людям, ценящим личное пространство.