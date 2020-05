Описание товара

Бренд My Bottle теперь выпускает и стильные термосы My Bottle My Color, которые обязательно понравятся любителям модных и ярких аксессуаров. Термос My Bottle My Color пригодится Вам в любое время года: летом он, в отличие от обычных бутылок для воды, не даст нагреться прохладительному напитку, а в холодное время года согреет горячим кофе или чаем. Любая прогулка станет приятнее и ярче вместе с кружкой-термосом My Bottle My Color. Отличительной особенностью термоса My Bottle My Color является его модный, запоминающийся дизайн. А благодаря широкому выбору расцветок, Вы сможете подобрать термос, который отвечает Вашему стилю и образу жизни. Для активных и спортивных прогулок отлично подойдут термосы ярких расцветок: желтые, розовые, голубые. А на работу и деловые встречи Вы легко сможете взять My Bottle My Color строгих расцветок: матовый черный или матовый бордовый. В любой ситуации термос My Bottle My Color сможет дополнить Ваш образ и придать ему больше стиля! Часто модные аксессуары не так функциональны, как хотелось бы, но это не относится к нашему термосу My Bottle (Май Боттле). Благодаря качественным материалам и продуманной конструкции термос My Color долго сохраняет исходную температуру напитка. Если Вы зальете в термос кипяток, то спустя 6 часов температура жидкости опуститься только до 80 градусов, через 12 часов - до 60, а через сутки напиток все еще будет теплым и сохранит температуру около 45 градусов. Термос My Bottle My Color прослужит Вам долгую и верную службу даже при ежедневном использовании. Он не содержит бьющихся стеклянных или пластмассовых элементов, которые можно повредить, уронив термос или ударив его. А качественная покраска корпуса гарантирует, что термос My Color долго сохранит прекрасный внешний вид, не поцарапается и не затрется при частой носке в сумке или рюкзаке. Характеристики: Объем: 350 мл Габариты: высота - 170 мм, диаметр — 60 мм Материалы: корпус - нержавеющая сталь, внутренняя пробка — пищевой силикон, внешняя крышка — высокопрочный пластик Расцветки: розовый, голубой, черный матовый, бордовый матовый В комплекте: термос, подарочная коробка Термос My Bottle станет отличным, запоминающимся подарком на любой праздник или мероприятие. Сделайте свою жизнь ярче вместе с My Bottle My Color!