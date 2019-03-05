Надувной диван Ламзак

Описание товара

Lamzac Hangout - это революционный, уникальный кресло-диван-шезлонг.Он абсолютно незаменим на пикниках, вечеринках у бассейна, на пляже, на отдыхе, в парке. Lamzac гораздо удобнее привычных шезлонгов он: Мягкий. Удобный - пользоваться им просто.Портативный - его легко взять с собой.Компактный - он помещается в специальный рюкзак и занимает мало места.Прост в сборке - достаточно вытащить его из сумки и при помощи воздуха надуть за считанные минуты (без всяких насосов) и закрепить концы.Вместительный - на нем запросто поместиться семья из 4-х человек.Технические характеристики:Вес: 1 кг.Размер в сложенном виде: 35×18 смРазмер в разложенном виде: 200×90 смМатериал: нейлон.Выдержит вес до: 200 кг.Особенности:водонепроницаемый.Купив Lamzac Hangout, вас точно заметят этим летом.Данная новинка уже стала абсолютным хитом 2017 года. Будь в тренде и ТЫ! Купить качественный и оригинальный Lamzac Hangout вы можете в нашем интернет магазине Tvshopdom.ru