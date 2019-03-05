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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              2 290

              Экшн камера 4K Sports Ultra HD DV

              Телефон
              +74952110261
              Продавец
              TvShopDom
              0
              Описание товара
              Описание:Экшн-камера 4K Sports Ultra HD DV поможет запечатлеть лучшие моменты вашей жизни. Она незаменима и на концерте, и во время деловой конференции, не говоря уже о таких волнительных моментах как прыжок с парашютом, сёрфинг и т.д. Незабываемые фотографии и видео - это легко. Где угодно, когда угодно!Характеристики:Беспроводная экшн-камера с поддержкой записи видео в разрешении Ultra HD 4KЧипсет Sunplus 6350 с сенсором OV4689 Двухдюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 320х240 пикселей В комплект входит  водонепроницаемый чехол с классом защиты до 30м  Видео: 4K при 10FPS, в 2.7К при 15FPS, а 1080p при 60/30FPS Угол обзора: 170 градусов Литиевый аккумулятор емкостью 1050 mAh  Поддержка карт памяти Micro SD/TF до 64Гб (карта не входит в комплект)  Поддержка  WiFi дает полный контроль над камерой, включая просмотр видео и фото, возможность выбора и передачи контента Работает с приложением Ez iCam (не поддерживается для стандартов 4K и 2.7K) Совместим  с Android  и  IOS Wi-Fi соединение: 802.11 B / G / N  Режим быстрой съемки позволяет делать 3 фото за 1.5с  Замедленная съемка делает сериийные фото с интервалом 2, 3, 5, 10, 20, 30 и 60 сек  Идеально подходит для занятий спортом на открытом воздухе,  езды на велосипеде, плавания, серфинга и т.д.
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