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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              3 950

              Тренажер Бой с тенью

              Телефон
              +74952110261
              Продавец
              TvShopDom
              0
              Описание товара
              Представляем вам еще один наш тренажер. По принципу работы и устройству этот тренажер схож с"Королем точности", но он работает в формате профи, то есть он предназначен для людей активно занимающихся спортом и тех, кто собирается стать таковыми. Так как в его устройстве имеются утяжелители-накладки на каждую руку весом по 1 кг. Благодаря им вы испытываете усиленную нагрузку на верхний плечевой пояс, что позволяет значительно улучшать выносливость рук, силу удара и скорость. Грамотное исполнение позволяет чувствовать комфорт при скоростной тренировке. Натуральная кожа и материалы высшего качества, которые используются при изготовлении данного тренажера, отвечают за долговечность. Он будет служить вам или вашим друзьям очень долгое время. Заказывайте сейчас и порадуйте себя или ваших друзей отличным подарком!
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