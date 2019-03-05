Тренажер Бой с тенью

Описание товара

Представляем вам еще один наш тренажер. По принципу работы и устройству этот тренажер схож с"Королем точности", но он работает в формате профи, то есть он предназначен для людей активно занимающихся спортом и тех, кто собирается стать таковыми. Так как в его устройстве имеются утяжелители-накладки на каждую руку весом по 1 кг. Благодаря им вы испытываете усиленную нагрузку на верхний плечевой пояс, что позволяет значительно улучшать выносливость рук, силу удара и скорость. Грамотное исполнение позволяет чувствовать комфорт при скоростной тренировке. Натуральная кожа и материалы высшего качества, которые используются при изготовлении данного тренажера, отвечают за долговечность. Он будет служить вам или вашим друзьям очень долгое время. Заказывайте сейчас и порадуйте себя или ваших друзей отличным подарком!