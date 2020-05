Железная бутылочка MY BOTTLE (Steel)

Описание товара

Уже ставшая популярной и любимой по всему миру бутылочка My Bottle теперь выпускается в новом формате — ее размеры стали компактнее, а корпус выполнен из нержавеющей стали, что делает ее удобнее для использования в спорт-зале, утренних пробежек и путешествий. Новый дизайн и возможности железной бутылочки My Bottle Steel обязательно оценят любители активного времяпрепровождения, ведь теперь можно не боятся, что Ваша Бутылочка будет раздавлена в рюкзаке или треснет при падении. Стальной корпус My Bottle Steel выдержит любые нагрузки и не потеряет своего внешнего вида. Главные отличия My Bottle Steel от пластиковой My Bottle.1. Прочный корпус из нержавеющей стали, благодаря которому My Bottle Steel не боится падений и ударов и выдерживает любую температуру! 2. Компактный размер. Железная My Bottle имеет небольшие габариты 23 см на 5,5 см и объем 270 мл. Она легко помещается в любом рюкзаке или сумке и удобно лежит в руке. 3. Снабжена кольцом, расположенном на крышке. Благодаря этому кольцу Вы сможете закрепить ее на одежде, сумке или велосипеде. 4. Пластиковая крышка-непроливайка. Крышка My Bottle Steel выполнена наподобие крышек термосов: нажатием на центральную часть крышки Вы легко сможете открыть и закрыть крышку. Благодаря такой надежной герметичной системе Вам не придется постоянно проверять как плотно защелкнута или закручена крышка бутылки и переживать, что она может самопроизвольно открыться в рюкзаке или сумке. 5. Модный дизайн и стильные расцветки. Бутылочки My Bottle Steel выпускаются в 3-х ярких расцветках: зеленый, розовый и голубой. Мы гарантируем, что вместе с железной бутылочкой My Bottle Steel Ваш отдых на природе или спортивные занятия станут более приятными и комфортными. А современный дизайн бутылочки и яркие, заметные расцветки придадут Вашему образу больше индивидуальности и стиля.