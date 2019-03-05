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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              750

              Электрическая ножеточка Острые грани

              Телефон
              +74952110261
              Продавец
              TvShopDom
              0
              Описание товара
              Вопрос остроты вашей кухонной утвари теперь решается элементарно – с помощью электрической ножеточки «острые грани». Все что вам необходимо для этого сделать - установить электроножеточку на ровную поверхность, подключить к сети, выбрать необходимый режим и включить кнопку. Электрическая ножеточка «острые грани» поможет вернуть утраченную остроту ножей с минимальными усилиями. Острые Грани - это универсальная ножеточка, подходящая под разные типы ножей. С помощью острого ножа вы нарежете необходимые продукты без напряжения. Регулярное использование электрической ножеточки Острые Грани поможет вам поддерживать остроту ножей длительное время, сделает работу с ними не только комфортной, но и безопасной.
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