Описание товара

Вопрос остроты вашей кухонной утвари теперь решается элементарно – с помощью электрической ножеточки «острые грани». Все что вам необходимо для этого сделать - установить электроножеточку на ровную поверхность, подключить к сети, выбрать необходимый режим и включить кнопку. Электрическая ножеточка «острые грани» поможет вернуть утраченную остроту ножей с минимальными усилиями. Острые Грани - это универсальная ножеточка, подходящая под разные типы ножей. С помощью острого ножа вы нарежете необходимые продукты без напряжения. Регулярное использование электрической ножеточки Острые Грани поможет вам поддерживать остроту ножей длительное время, сделает работу с ними не только комфортной, но и безопасной.