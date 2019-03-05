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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              2 700

              Король точности

              Телефон
              +74952110261
              Продавец
              TvShopDom
              0
              Описание товара
              Обратите внимание на нашу последнюю новинку! Это очень важная и нужная вещь абсолютно для каждого ребенка и взрослого. Так как в наше время телефоны, планшеты и всевозможные гаджеты являются неотъемлемой частью нашей жизни, что очень пагубно влияет на наш организм, зрение в частности."Король точности" является развивающим тренажером, так как при постоянных занятиях с этим тренажером у вас в разы улучшается координация, ловкость и скорость реакции. Но самое главное преимущество данного тренажера это гимнастика для глазных мышц, что является отличной профилактикой при работе с гаджетами. Таким образом это защитит глаза ваших детей и отвлечет их от мониторов. Также данные тренажеры будут очень полезны для офисных сотрудников, так как его можно спокойно взять с собой на работу и во время перерыва устроить себе гимнастику для тела и глаз. Закажите сейчас и уже скоро он сможет помогать вам и вашим детям!
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