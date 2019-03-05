Описание товара

Обратите внимание на нашу последнюю новинку! Это очень важная и нужная вещь абсолютно для каждого ребенка и взрослого. Так как в наше время телефоны, планшеты и всевозможные гаджеты являются неотъемлемой частью нашей жизни, что очень пагубно влияет на наш организм, зрение в частности."Король точности" является развивающим тренажером, так как при постоянных занятиях с этим тренажером у вас в разы улучшается координация, ловкость и скорость реакции. Но самое главное преимущество данного тренажера это гимнастика для глазных мышц, что является отличной профилактикой при работе с гаджетами. Таким образом это защитит глаза ваших детей и отвлечет их от мониторов. Также данные тренажеры будут очень полезны для офисных сотрудников, так как его можно спокойно взять с собой на работу и во время перерыва устроить себе гимнастику для тела и глаз. Закажите сейчас и уже скоро он сможет помогать вам и вашим детям!