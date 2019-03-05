Описание товара

Городской рюкзак"Антивор" позволяет не волноваться за сохранность вещей, находящихся в нем. Вы сможете поместить в него абсолютно любые важные и хрупкие предметы. Благодаря особой конструкции замков и комбинации материалов Ваши ценности останутся в целости и сохранности.Антивандальный рюкзак - это необходимый атрибут городского жителя и путешественника.======================================Характеристики:Размеры: 45 х 35 х 16,5 смВмещает ноутбук размером до 15,6"Отсек для ноутбука: 27 х 33 х 3.5 смОтсек для планшета: 25,5 х 12 х 1 смВерхний карман с резинками для ручек или ключей: 20 х 10 х 3 смВ комплекте: USB провод, длина - 60 смВес рюкзака: нетто 850 грЦвет: серо-черныйОбъем: 18 л Материал: 190T Nylon Taffeta/420 HD Nylon