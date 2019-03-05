Анаэробная тренировочная маска Elevation Training Mask 20 M

Описание товара

Тренировочная маска Elevation Training Mask 2.0 Replica.Самая лучшая реплика легендарной маски, которая есть на мировом рынке.100% качество, 100% результат! Что нового у обновленной тренировочной маски Training Mask 2.0?Работа над обновленной тренировочной маской Training Mask 2.0 продолжалась 2 года. За это время производители опросили своих клиентов, которые использовали в своем тренировочном процессе первую модель данной маски и попросили дать свои предложения и высказать предпочтения, что бы они хотели усовершенствовать в обновленной модели! Получив многочисленные отклики клиентов и большой перечень рекомендаций и пожеланий, была разработана Training Mask 2.0. Она меньше предыдущей, легче первой версии и, что крайне важно, намного УДОБНЕЕ! Тренировочная маска Training Mask 2.0 предлагает клиентам улучшенный дизайн совмещенный с современными технологиями, которые обеспечивают различный уровень нагрузок во время тренировок.Тренировочная маска Training Mask 2.0 моделирует режим тренировок в высокогорье. Не стоит рассказывать, что тренировки в горах – удел только самых сильных, выносливых и профессиональных атлетов. Благодаря тренировкам в горах спортсмены обретают выносливость, которая проявляется сразу же после того, как они возвращаются в привычные рамки тренировок!Training Mask 2.0 – сделает ваш тренировочный процесс более продуктивным, при этом время самой тренировки с использованием Training Mask 2.0 сократиться со стандартных 60 до 20 минут! Из обыденного «пешехода» вы превратитесь в профессионального «марафонского бегуна». Training Mask 2.0 предназначена для Вас – спортсменов, которые не хотят останавливаться на достигнутом, а желают продолжать развиваться, брать новые рубежи и укреплять свое здоровье!