T Bolka Футболка темно зеленая T bolka 140, размер M

Описание товара
Модель без боковых швов, стиль классический, унисекс. Таблица размеров Допустимые отклонения S 44-46 M 46-48 L 48-50 XL 50-52 2XL 52-54 3XL 54-56 4XL 56-58 Длина изделия A +/- 1 70 72 74 76 78 80 85 Ширина груди A1 +/- 1 49 52 55 58 61 64 67 Ширина в плечах B +/- 0,5 45 48 51 54 57 60 63 Пройма C +/- 0,5 23 24 25 26 27 28 29 Длина рукава D +/- 0,5 20 21 22 23 24 25 25,5 Ширина рукава E +/- 0,5 17 18 19 20 21 22 22,5 Ширина горловины F +/- 0,5 18 19 19 20 20 20.5 21,5 Нанесение: F1 - Флекс, F2 - Флекс, IS2 - Вышивка, I - Вышивка, IS1 - Вышивка, B - Шелкография/текстиль, DTG2 - Полноцвет водными черниламиРазмер: S–4XLВес: 152.00 гр.Материал: хлопок 100%, плотность 140 г/м²