Sol's Футболка мужская MARVIN белая, размер L

Описание товара

Кроеная мужская футболка с круглой горловиной. Ворот в тонкую резинку с укрепляющей тесьмой. Облегающий силуэт. Обработано специальными энзимами для придания особенной мягкости изделию.Таблица размеров: S M L XL XXL 3XL 69,5/48 71,5/51 73,7/54 75,5/57 77,5/60 79,5/63 Нанесение: F1 - Флекс, F2 - Флекс, E - Цифровой трансфер, IS2 - Вышивка, I - Вышивка, IS1 - Вышивка, B - Шелкография/текстиль, DTG1 - Полноцвет водными черниламиРазмер: S–3XLВес: 81.00 гр.Материал: хлопок 100%, плотность 155 г/м²