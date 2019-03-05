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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              437

              Sol's Футболка мужская MARVIN белая, размер L

              Телефон
              88003339344
              Продавец
              БРЕРАС
              0
              Описание товара
              Кроеная мужская футболка с круглой горловиной. Ворот в тонкую резинку с укрепляющей тесьмой. Облегающий силуэт. Обработано специальными энзимами для придания особенной мягкости изделию.Таблица размеров: S M L XL XXL 3XL 69,5/48 71,5/51 73,7/54 75,5/57 77,5/60 79,5/63 Нанесение: F1 - Флекс, F2 - Флекс, E - Цифровой трансфер, IS2 - Вышивка, I - Вышивка, IS1 - Вышивка, B - Шелкография/текстиль, DTG1 - Полноцвет водными черниламиРазмер: S–3XLВес: 81.00 гр.Материал: хлопок 100%, плотность 155 г/м²
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