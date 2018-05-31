Плита электрическая 6-ти конфор ЭП-6ЖШ-Э

Описание товара

Предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикотов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко штучных кулинарных изделий.Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Площадь конфорок - 0,72 кв.м. Конфорки образуют ровную поверхность, что обеспечивает удобное и легкое перемещение наплитной посуды. Внизу - жарочный шкаф с тремя противнями размером 530х470х30 мм., изготовленными из черного металла. Духовка имеет раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры духовки 65-270 С, установленный аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева 320 С. Плита имеет регулируемые по высоте ножки.