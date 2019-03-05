Unit Зонт трость Unit Standard, белый

Описание товара

Одна из базовых моделей в нашем ассортименте: простой, удобный и прочный зонт-трость с деревянной ручкой. Отличный вариант для промо.Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.Закажите печать благотворительного принта на этот товар. Стоимость нанесения будет оплачена «Проектом 111», а всю благотворительную наценку (стоимость рисунка) мы перечислим в фонд «Помогать легко». Доступны пять вариантов принтов, подробнее об акции «Помогать легко вместе» читайте здесь. Чтобы заказать товары акции, обратитесь к специалистам «Проекта 111».Нанесение: F1 - Флекс, LC2 - Лазерная гравировка, SB2 - Сублимация/текстиль, D - Шелкография/синтетикаРазмер: длина 90 см, диаметр купола 100 смВес: 458.33 гр.Материал: полиэстер, 190T