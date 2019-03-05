Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              492

              Unit Зонт трость Unit Standard, белый

              Телефон
              88003339344
              Продавец
              БРЕРАС
              0
              Описание товара
              Одна из базовых  моделей в нашем ассортименте: простой, удобный и прочный зонт-трость с деревянной ручкой. Отличный вариант для промо.Зонт-полуавтомат, поставляется без чехла.Закажите печать благотворительного принта на этот товар. Стоимость нанесения будет оплачена «Проектом 111», а всю благотворительную наценку (стоимость рисунка) мы перечислим в фонд «Помогать легко». Доступны пять вариантов принтов, подробнее об акции «Помогать легко вместе» читайте здесь. Чтобы заказать товары акции, обратитесь к специалистам «Проекта 111».Нанесение: F1 - Флекс, LC2 - Лазерная гравировка, SB2 - Сублимация/текстиль, D - Шелкография/синтетикаРазмер: длина 90 см, диаметр купола 100 смВес: 458.33 гр.Материал: полиэстер, 190T
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store