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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              241

              Happy gifts Костюм карнавальный Волшебник, в мешке, черный, флис, мешок 2530 см, вышивка

              Телефон
              88003339344
              Продавец
              БРЕРАС
              0
              Описание товара
              Костюм карнавальный"Волшебник"Размер: мешок 25*30 смМатериал: флис, пластикЦвет: черныйВес коробки: 13.6Вес eдиницы: 0.181В наличии: 2717 штНанесение: Вышивка, Сигнальный образец вышивки, Шелкография по синтетическим поверхностям, Термотрансфер, Сигнальный образец шелкографии, Вышивка шеврона
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