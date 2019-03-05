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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              581

              Happy gifts Зонт трость Радуга (полуавтомат), D=110см, нейлон, дерево, шелкография

              Телефон
              88003339344
              Продавец
              БРЕРАС
              0
              Описание товара
              Зонт-трость"Радуга" (полуавтомат) - 16 разноцветных клиньевРазмер: D=110 смМатериал: нейлон, плотность 190 г/м2Цвет: разные цветаВес коробки: 15.85Вес eдиницы: 0.66В наличии: 397 штНанесение: Сигнальный образец термотрансфер, Термотрансфер, Сигнальный образец шелкографии, Шелкография по синтетическим поверхностям
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