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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              377

              Happy gifts Зонт трость с пластиковой ручкой, механический белый D=103 см нейлон шелкография

              Телефон
              88003339344
              Продавец
              БРЕРАС
              0
              Описание товара
              Зонт-трость с пластиковой ручкой, механическийРазмер: D=103 см, L=84смМатериал: нейлон, плотность 190 г/м2Цвет: белыйВес коробки: 16.2Вес eдиницы: 0.324В наличии: 4156 штНанесение: Термотрансфер, Шелкография по синтетическим поверхностям, Сигнальный образец термотрансфер, Сигнальный образец шелкографии
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