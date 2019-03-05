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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.03.2019
              281

              Unit Бейсболка Unit Snapback с прямым козырьком, черная

              Телефон
              88003339344
              Продавец
              БРЕРАС
              0
              Описание товара
              Бейсболка из плотного бархатистого хлопка, 6 клиньев.Фурнитура и детали отделки могут незначительно отличаться от представленных на фото.Нанесение: F1 - Флекс, F2 - Флекс, C - Шелкотрансфер/кепки, IS2 - Вышивка, I - Вышивка, IS1 - ВышивкаРазмер: 56-58Вес: 110.00 гр.Материал: хлопок 100%, плотность 340 г/м²В наличии: 3692 шт.
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